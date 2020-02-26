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Машина въехала в прохожих в Рамле: есть пострадавшие | Фото:26.02 18:16   MIGnews.com

Машина въехала в прохожих в Рамле: есть пострадавшие

В среду, 26 февраля, в Рамле в центральном Израиле машина врезалась в 8 пешеходов возле городского рынка, собщает Jerusalem Post. По сообщениям Маген Давид Адом на место происшествия прибыли их медики.

Пятерым пострадавшим оказали первую помощь. Трое из них получили ранения, а двое находились в шоковом состоянии.

По словам свидетелей, неизвестный въехал в нескольких человек и остановилась, когда врезался в столб. Силы безопасности начали расследование инцидента.




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