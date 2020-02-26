26.02 18:16 MIGnews.com

Машина въехала в прохожих в Рамле: есть пострадавшие

תיעוד מזירת פגיעת הרכב ברמלה. במקום שלושה פצועים במצב קשה ובינוני @TzurMaor



(צילום: דיווחים בזמן אמת) pic.twitter.com/eQgCzQTUT1 — חדשות 13 (@newsisrael13) February 26, 2020

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В среду, 26 февраля, в Рамле в центральном Израиле машина врезалась в 8 пешеходов возле городского рынка, собщает Jerusalem Post. По сообщениям Маген Давид Адом на место происшествия прибыли их медики.Пятерым пострадавшим оказали первую помощь. Трое из них получили ранения, а двое находились в шоковом состоянии.По словам свидетелей, неизвестный въехал в нескольких человек и остановилась, когда врезался в столб. Силы безопасности начали расследование инцидента.