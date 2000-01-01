26.02 17:42 MIGnews.com
Коронавирус в Бразилии: первый случай в Латинской Америке
Министерство здравоохранения Бразилии заявило о первом случае заражения коронавирусом. Жителю Сан-Паулу был поставлен диагноз впервые зарегистрированный в Латинской Америке.
61-летний пациент вернулся 21 февраля из итальянского региона Ломбардия, эпицентра вспышки в стране, сообщил министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта.
Ранее сообщалось, что в Германии зафиксировали два новых случая нового коронавируса впервые за последние две недели, общее количество случаев в стране увеличилось до 18.
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