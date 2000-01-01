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Второй случай коронавируса в Ливане | Фото:26.02 17:30   MIGnews.com

Второй случай коронавируса в Ливане

Министерство здравоохранения Ливана подтвердило второй случай заболевания коронавирусом в стране и заявило, что пациент был помещен в карантин после возвращения из религиозной поездки в Иран.

Женщина прибыла в Ливан на прошлой неделе тем же рейсом, что и первый заболевший. Она находилась в карантине в бейрутской больнице с момента появления симптомов в понедельник, 24 февраля, говорится в заявлении министерства.

Ранее сообщалось, что в Австрии коронавирус обнаружен у молодой итальянской пары, которая живет в городе Инсбрук в Тироле.


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