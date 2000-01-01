26.02 17:01 MIGnews.com

В аэропорту Бен-Гуриона изъяли 10 кг наркотиков

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Правоохранительные органы провели случайную проверку в аэропорту Бен-Гуриона в среду, 26 февраля. В результате было обнаружено 10 кг препарата гамма-бутиролактон (ГБЛ) в вещах 39-летнего жителя Тель-Авива, сообщают СМИ.Препарат часто используется при изнасилованиях, поскольку ГБЛ может оказывать кратковременное эйфорическое и седативное действие в низких дозах. Перпарат запрещен в Израиле.Мужчина, у которого было обнаружено вещество, заявил, что он хотел использовать препарат в качестве чистящей жидкости. Суд продлил его арест еще на пять дней.