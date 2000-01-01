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Столтенберг заявил об опасности новых ракетных систем РФ 26.02 23:13   MIGnews.com

Столтенберг заявил об опасности новых ракетных систем РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил об опасности нового арсенала Москвы. Он подчеркнул единства НАТО перед новым российским ядерным оружием и сложной ситуацией на Ближнем Востоке.

"Новые российские ракетные системы являются очень опасными. Они мобильные, их легко спрятать и они могут добраться до европейских городов с очень небольшим временем предупреждения. Это снижает порог использования ядерного оружия и увеличивает риск просчета", - рассказал Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО не хочет разрабатывать больше ядерного оружия в Европе. Однако, альянс работает над усилением разоружения и контроля над вооружением без отображения того, что делает Россия. "Наше сдерживание должно оставаться надежным, а это означает приспосабливаться к новым обстоятельствам - в данном случае к новой русского оружия", пишет Der Spiegel.

В НАТО видят, что Россия наращивает военную мощь, но не хотят рассуждать о мотивах. В Альянсе уверены, если на одного союзника нападут, все остальные откликнутся. США увеличивают военное присутствие в Европе, а НАТО имеет ядерный сдерживающий механизм в Европе.

Столтенберг также отметил, что НАТО в скором времени может перейти к сокращению количества своих солдат в Афганистане. Но сначала должен убедиться в отсутствии угрозы со стороны талибов.

С другой стороны, альянс усиливает свою учебную миссию в Ираке, для того удерживать ІДІЛ. "Мы в Ираке, чтобы защитить себя от террористов. До недавнего времени так называемая Исламская государство контролировало территорию, большую, как Великобритания. Это легко забыть. В Ираке НАТО свои силы, Северная Америка и Европа сотрудничают. Мы работаем вместе в учебной миссии НАТО и коалиции под руководством США, чтобы победить террористическую группу ISIS", - отметил он.


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