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Сан-Франциско: введено ЧП из-за угрозы коронавируса 26.02 10:40   MIGnews.com

Сан-Франциско: введено ЧП из-за угрозы коронавируса

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид ввел чрезвычайное положение в городе в связи с обеспокоенностью по поводу международной вспышки коронавируса.

Как отметил мэр, в городе не был подтвержден ни один случай заражения коронавирусом, однако необходимо "усилить готовность", так как "глобальная картина быстро меняется", пишет NYPost.

Чрезвычайное положение необходимо местным властям, чтобы собрать ресурсы и персонал для ускорения мер по чрезвычайному планированию, а также повысить способность быстрого реагирования на возможные случаи коронавируса в городе.


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