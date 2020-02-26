Сан-Франциско: введено ЧП из-за угрозы коронавируса
Мэр Сан-Франциско Лондон Брид ввел чрезвычайное положение в городе в связи с обеспокоенностью по поводу международной вспышки коронавируса.
Как отметил мэр, в городе не был подтвержден ни один случай заражения коронавирусом, однако необходимо "усилить готовность", так как "глобальная картина быстро меняется", пишет NYPost.
Чрезвычайное положение необходимо местным властям, чтобы собрать ресурсы и персонал для ускорения мер по чрезвычайному планированию, а также повысить способность быстрого реагирования на возможные случаи коронавируса в городе.