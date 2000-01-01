26.02 10:03 MIGnews.com

Близ Мегидо разбился самолет

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По сообщениям в израильской прессе, в районе Мегидо разбился сельскохозяйственный самолет, распылявший пестициды.На настоящий момент неизвестно о пострадавших.