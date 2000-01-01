Понедельник, 26 февраля 11:41 GMT+02:00
Главная
Новости
Арабо-израильский конфликт
События в Украине
Политика
Происшествия
Экономика
Фоторепортаж
Видео
Life Style
Наука и технологии
Здоровье
Культура
Путешествия
Интервью
Кино
Спорт
Successful People
Экспертиза
Личный взгляд
Знакомства
Опросы
Nakonu.com
26.02 10:03 MIGnews.com
Близ Мегидо разбился самолет
По сообщениям в израильской прессе, в районе Мегидо разбился сельскохозяйственный самолет, распылявший пестициды.
На настоящий момент неизвестно о пострадавших.
Поделиться
Все по теме
Ударил жену ножом в живот и сбежал с трехлетним сыном
"Зараженное дело": Судья по делу Безека объявил перерыв
Самый популярный журналист ушел с радио Галей ЦАХАЛ
"Поведение следователя в деле 4000 - нормативное"
День независимости в Нью-Йорке может стоить Израилю $5 млн
Амир Перец: буду счастлив в роли президента Израиля
Цунами в юридической системе: письмо главы БАГАЦа судьям
Экс-глава штаба Нетаниягу опять свидетельствует против него
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:40
Ударил жену ножом в живот и сбежал с трехлетним сыном
11:26
"Зараженное дело": Судья по делу Безека объявил перерыв
11:05
Самый популярный журналист ушел с радио Галей ЦАХАЛ
11:04
Имамы и раввины вместе борются за обрезание в Исландии
11:01
"Поведение следователя в деле 4000 - нормативное"
10:50
День независимости в Нью-Йорке может стоить Израилю $5 млн
10:28
Амир Перец: буду счастлив в роли президента Израиля
10:17
Короля Фелипе VI в Барселоне встретили протестами
09:52
Цунами в юридической системе: письмо главы БАГАЦа судьям
09:45
Экс-глава штаба Нетаниягу опять свидетельствует против него
09:17
Ор Элович освобожден из под стражи
09:07
Яалон не может спать из-за коррупции
08:53
ЦАХАЛ законсервирует палестинцев на Пурим
08:38
Египет требует от Израиля "простить" 1,8 млрд. долга
Новости партнеров
Загрузка...
Знакомства
Мы на Facebook
© 2000 — 2014
Письмо в редакцию
Размещение рекламы
Использование информации
Экспорт новостей