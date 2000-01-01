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Короля Фелипе VI в Барселоне встретили протестами 26.02 10:17   MIGnews.com

Короля Фелипе VI в Барселоне встретили протестами

В Барселоне (столица Каталонии) прошли массовые протесты, активистов не остановил визит испанского короля Фелипе VI, который направлялся в Барселону, чтобы принять участие ао "Всемирном мобильном конгрессе".

Это первый визит Фелипе VI в Каталонию с момента проведения референдума о независимости автономии в октябре 2017 года.

Недовольные визитом собрались у здания, где собственно и проводился конгресс, они скандировали антимонархические лозунги. Правоохранители были вынуждены сдерживать толпу, и естественно произошли мелкие стычки, пишет ВВС.

Каталонские чиновники, включая градоначальника Барселоны Аду Колау, отказались от официального приема. Мэр Колау заявила, что выступает против поддержки королем "подавления независимости".

Испанский король вместе с премьер-министром Мариано Рахой являеюся рьяными критиками сепаратистов.

Отметим, руководители каталонских сепаратистских партий обсуждают план, который бы позволил Карлесу Пучдемону сохранить влияние в регионе, даже если он не сможет быть избранным президентом Женералитета (главой правительства).

Mignews.ru ранее писал, что испанские пенсионеры атаковали Конгресс - перекрыли дорогу и на несколько часов заблокировали вход в здание нижней палаты парламента (Конгресса) Испании. Люди требуют достойных пенсий.
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