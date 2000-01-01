26.02 21:04 MIGnews.com

Резолюция СБ ООН не действует: Восточная Гута под обстрелом

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Несмотря на резолюцию СБ ООН по прекращению огня в Восточной Гуте, боестолкновения в этом районе не утихают. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик."По информации от наших гуманитарных коллег, в последние 48 часов поступали сообщения о продолжении военных операций в осажденной Восточной Гуте, в результате которых погибли по меньшей мере 30 человек, в том числе женщины и дети. Также продолжаются нападения на Дамаск из Восточной Гуты", - сказал он журналистам, добавив, что за период с 19 февраля по сегодняшний день, с обеих сторон погибли более 500 человек и около 15 тыс. получили ранение.В основном это мирные жители, отметил представитель генсека организации.При этом он не подтвердил информацию о применении химического оружия против членов вооруженных отрядов умеренной оппозиции."Мы не в состоянии подтвердить это тем или иным образом. Мы видели сообщения и ужасающие фотографии. Мы хотели бы, чтобы это было расследовано", - заявил Дюжаррик.Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию по прекращению боевых действий в Сирии сроком не меньше 30 дней. Согласно с документом, в этот период будет проводиться операция по оказанию гуманитарной помощи населению страны. Между тем резолюция не прекращает военную операцию нацеленную против боевиков "Исламского государства" (ИГ), "Джебха-ан Нусры","Алька-Иды" и других террористических организаций.