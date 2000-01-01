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Фото из Facebook 27.02 04:28   MIGnews.com

Британский таксист выиграл в лотерею и решил стать женщиной

Британский таксист трансгендер выиграл в лотерею 4 миллиона фунтов стерлингов и начал менять свою внешность. Об этом сообщает издание Metro.

Как пишет газета, Мелисса Ид была главной звездой Британского телевидения, выступая в реалити-шоу. Ей всегда не нравилась и своя внешность и после победы в лотерею она решила изменить свой внешний вид, исправив свои недостатки.

Так, она уже 30 тысяч фунтов потратила на операции по лечению обвисания кожи, накачала лицо ботексом, удалила мешки под глазами, накачала ботексом лицо и вставила наполнители в щеки.

Сейчас же Мелисса задумывается над тем, чтобы исправить свой нос, навести порядок в ротовой полости и придать своей лицу женственности.
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