26.02 20:27 MIGnews.com

Отец убил трехлетнего сына и бросился под подъезд

חשד לרצח והתאבדות בתחנת רכבת בית יהושע: הזירה בה נמצאו הגופות pic.twitter.com/1Pc6lAmgVL — חדשות עשר (@news10) February 26, 2018

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На станции Бейт Йешуа отец убил трехлетнего сына, и затем бросился под поезд.Речь идет о мужчине, атаковавшего вчера, 25 февраля, свою жену в Раанане. Он нанес ей ножевые ранения в живот, после чего скрылся, похитив трехлетнего сына.Отец, сбежав из Раананы, выбросил сотовый телефон, и полиция не смогла его найти. Предполагалось, что жизни ребенка ничего не грозит, поскольку у отца не было криминального прошлого.