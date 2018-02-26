26.02 20:27 MIGnews.com
Отец убил трехлетнего сына и бросился под подъезд
На станции Бейт Йешуа отец убил трехлетнего сына, и затем бросился под поезд.
Речь идет о мужчине, атаковавшего вчера, 25 февраля, свою жену в Раанане. Он нанес ей ножевые ранения в живот, после чего скрылся, похитив трехлетнего сына.
Отец, сбежав из Раананы, выбросил сотовый телефон, и полиция не смогла его найти. Предполагалось, что жизни ребенка ничего не грозит, поскольку у отца не было криминального прошлого.
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