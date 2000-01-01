26.02 18:48 MIGnews.com

Израильтянин сядет в тюрьму за попытку присоединиться к ИГ

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Гражданин Израиля родом из Белоруссии приговорен к 38 месяцам лишения свободы и 12 месяцам условного заключения за попытку присоединиться к террористической организации "Исламское государство" на территории Сирии.Мужчине также предъявили штраф на 10 тысяч шекелей, который он может обменять на дополнительные 50 дней тюрьмы.Ранее суд признал его виновным по статьям "контакты с иностранным агентом", "попытка выезда во враждебное государство", "воспрепятствование осуществлению правосудия".Проживающий в Кфар-Шибли Мазалевский арестован 7 февраля 2017 года.Согласно обвинительному заключению, мужчина купил билет в Турцию в январе прошлого года, чтобы из нее попасть в Сирию и присоединиться к террористам.16 января 2017 года Мазалевского задержали в аэропорту имени Бен-Гуриона.Отметим, Мазалевский, 40-летний муж и отец пятерых детей, прибыл в Израиль из Белоруссии в 1996 году. На тот момент Мазалевский проходил службу в рядах ЦАХАЛа. Спустя 4 года, он женился на мусульманке и принял ислам.