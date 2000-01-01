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Израильтянин сядет в тюрьму за попытку присоединиться к ИГ | Фото:26.02 18:48   MIGnews.com

Израильтянин сядет в тюрьму за попытку присоединиться к ИГ

Гражданин Израиля родом из Белоруссии приговорен к 38 месяцам лишения свободы и 12 месяцам условного заключения за попытку присоединиться к террористической организации "Исламское государство" на территории Сирии.

Мужчине также предъявили штраф на 10 тысяч шекелей, который он может обменять на дополнительные 50 дней тюрьмы.

Ранее суд признал его виновным по статьям "контакты с иностранным агентом", "попытка выезда во враждебное государство", "воспрепятствование осуществлению правосудия".

Проживающий в Кфар-Шибли Мазалевский арестован 7 февраля 2017 года.

Согласно обвинительному заключению, мужчина купил билет в Турцию в январе прошлого года, чтобы из нее попасть в Сирию и присоединиться к террористам.

16 января 2017 года Мазалевского задержали в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Отметим, Мазалевский, 40-летний муж и отец пятерых детей, прибыл в Израиль из Белоруссии в 1996 году. На тот момент Мазалевский проходил службу в рядах ЦАХАЛа. Спустя 4 года, он женился на мусульманке и принял ислам.
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