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Членам фанатской организации La Familia вынесен приговор | Фото:26.02 17:47   MIGnews.com

Членам фанатской организации La Familia вынесен приговор

Окружной суд в Тель-Авиве вынес приговор семи членам организации фанатов футбольного клуба "Бейтар" (Иерусалим) La Familia.

Об этом в понедельник, 26 февраля сообщает Ynet.

По данным издания, они были приговорены к тюремным заключениям на сроки от 22 до 48 месяцев.

Еще один обвиняемый, Элиад Моше был приговорен к шести месяцам условного заключения.

Семеро членов организации были признаны виновными в нападении, нанесении серьезных травм, преступном сговоре, отмечает портал.

Одним из самых серьезных преступлений, совершенных ими, было нападение на фаната команды-соперницы "Апоэль" (Тель-Авив). Мужчина получил тяжелые травмы.

Суд также запретил обвиняемым в течение пяти лет приближаться к футбольным площадкам. Кроме того, им придется выплатить компенсации пострадавшим в размере 5000 шекелей.

"Впервые члены Ла Familia получили тюремные сроки за преступления, совершенные ими в рамках организации. Однако мы выступали за более серьезные наказания, и суд постановил иначе: мы рассмотрим эти решения и рассмотрим наши следующие шаги", - заявили в окружной прокуратуре Тель-Авива.
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