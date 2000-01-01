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В Германии задержан сириец-террорист | Фото: Pixabay26.02 14:52   MIGnews.com

В Германии задержан сириец-террорист

Сотрудники правоохранительных служб ФРГ задержали 28-летнего выходца из Сирии, которого подозревают в терроризме.

Как сообщает местная пресса со ссылкой на прокуратуру Франкфурта, мужчину обвиняют в членстве в террористической организации и участии в боевых действиях в Сирии.

Любопытно, что ранее он уже находился в Германии в качестве беженца, однако в 2017 году успешно покинул страну, чтобы присоединиться к "Исламскому государству" в Сирии.

В этом месяце он вернулся в ФРГ из Стамбула под вымышленным именем, после чего был немедленно арестован полицией в аэропорту Франкфурта-на-Майне.
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