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Кокаиновое дело: три фигуранта уже за решеткой 26.02 15:24   MIGnews.com

Кокаиновое дело: три фигуранта уже за решеткой

И. о. пресс-секретаря Тверского суда Москвы Светлана Максимова в комментарии одному из изданий сообщила, что фигуранты уголовного дела о попытке контрабанды кокаина из Аргентины в Россию будут находиться под стражей до середины апреля.

"Сторона ходатайства добилась того, что в декабре 2017 года для Али Абянова, Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 8 февраля 2018 года в отношении Калмыкова и Худжамова меру решено продлить до 13 апреля, а для Абянова до 12 апреля", - заявила она.

Так, постановления о продлении обвиняемым меры пресечения обжалованы в Мосгорсуде.

В Тверском суде отметили, что срок предварительного следствия продлен до 15 апреля. Фигурантам предъявлено обвинение по ч.3 ст.30 - ч.4 ст. 229. и ч.3 ст.30 - ст.228.1.

Трое фигурантов "кокаинового дела" и экс-технический работник посольства РФ в Аргентине, были задержаны в Москве в середине декабря 2017 года, а уголовное дело было возбуждено Следственным департаментом МВД РФ 15 ноября 2017 года.

Mignews.ru писал, что правоохранительные органы России и Аргентины вместе пресекли поставку крупной партии кокаина в Европу. Наркотик обнаружили готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе, кокаин принадлежал закончившему к тому времени командировку сотруднику технического состава учреждения. В МИД заявили, что в ходе операции были задержаны граждане России и Аргентины.

Перед этим аргентинские СМИ сообщили, что в российском посольстве в этой стране в 2016 году было обнаружено 12 чемоданов с кокаином, который готовился для переправки в Европу. Вес партии составлял почти 400 кг. Всего, как было установлено, к попытке организовать наркотрафик были причастны пять человек - двое в Аргентине и трое в России.
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