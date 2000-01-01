Кокаиновое дело: три фигуранта уже за решеткой

"Сторона ходатайства добилась того, что в декабре 2017 года для Али Абянова, Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 8 февраля 2018 года в отношении Калмыкова и Худжамова меру решено продлить до 13 апреля, а для Абянова до 12 апреля", - заявила она.
Так, постановления о продлении обвиняемым меры пресечения обжалованы в Мосгорсуде.
В Тверском суде отметили, что срок предварительного следствия продлен до 15 апреля. Фигурантам предъявлено обвинение по ч.3 ст.30 - ч.4 ст. 229. и ч.3 ст.30 - ст.228.1.
Трое фигурантов "кокаинового дела" и экс-технический работник посольства РФ в Аргентине, были задержаны в Москве в середине декабря 2017 года, а уголовное дело было возбуждено Следственным департаментом МВД РФ 15 ноября 2017 года.
Перед этим аргентинские СМИ сообщили, что в российском посольстве в этой стране в 2016 году было обнаружено 12 чемоданов с кокаином, который готовился для переправки в Европу. Вес партии составлял почти 400 кг. Всего, как было установлено, к попытке организовать наркотрафик были причастны пять человек - двое в Аргентине и трое в России.