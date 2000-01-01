26.02 12:12 MIGnews.com
Базу в Цеелим будет охранять полицейский спецназ
Газщета Маарив сообщает, что после многочисленных жалоб резервистов на банды бедуинских воров, действующих в районе базы и полигона Цеелим принято решение об усилении охраны базы.
В конце прошлой недели базу посетил шеф израильской полиции Рони Альшейх. Принято решение о том, что базу будет охранять полицейский спецназ Ясам.
Кроме того, будет увеличено количество патрулей вокруг базы.
Также будет построена ограда вокруг стоянки рядом с базой, на которой резервисты оставляют свои машины.
На создание системы охраны базы будет выделено несколько миллионов шекелей.
Бригады резервистов, тренирующиеся на базе обяжут выделять большое количество солдат на несение караульной службы.
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