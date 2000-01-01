26.02 11:40 MIGnews.com

Ударил жену ножом в живот и сбежал с трехлетним сыном

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Житель города Раанана утром 26 февраля атаковал жену и нанес ей ножевые ранения.Жена, с ранениями в живот, эвакуирована в госпиталь Меир.Муж скрылся с места преступления вместе с трехлетним сыном. С матерью осталась потрясенная восьмилетняя дочь.Соседи и знакомые шокированы произошедшим и говорят, что речь идет о “совершенно нормальной супружеской паре”.Полиция продолжает поиски нападавшего и ребенка.