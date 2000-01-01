26.02 11:40 MIGnews.com
Ударил жену ножом в живот и сбежал с трехлетним сыном
Житель города Раанана утром 26 февраля атаковал жену и нанес ей ножевые ранения.
Жена, с ранениями в живот, эвакуирована в госпиталь Меир.
Муж скрылся с места преступления вместе с трехлетним сыном. С матерью осталась потрясенная восьмилетняя дочь.
Соседи и знакомые шокированы произошедшим и говорят, что речь идет о “совершенно нормальной супружеской паре”.
Полиция продолжает поиски нападавшего и ребенка.
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