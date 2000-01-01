Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









26.02 11:40   MIGnews.com

Ударил жену ножом в живот и сбежал с трехлетним сыном

Житель города Раанана утром 26 февраля атаковал жену и нанес ей ножевые ранения.

Жена, с ранениями в живот, эвакуирована в госпиталь Меир.

Муж скрылся с места преступления вместе с трехлетним сыном. С матерью осталась потрясенная восьмилетняя дочь.

Соседи и знакомые шокированы произошедшим и говорят, что речь идет о “совершенно нормальной супружеской паре”.

Полиция продолжает поиски нападавшего и ребенка.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:44
Макрон признался, что пьет вино дважды в день
22:15
Под Калининградом прошел зимний заплыв  
21:43
Лапид раскритиковал Основной закон об изучении Торы
21:34
Израиль и США будут защищать еврейскую культуру в Европе
21:13
Дери в камеру: как повезло Биби, как повезло  
21:04
Резолюция СБ ООН не действует: Восточная Гута под обстрелом
20:27
Отец убил трехлетнего сына и бросился под подъезд
19:49
Иран угрожает США расправой за перенесение посольства
19:34
В Польше отказались от идеи создания "Музея Полокоста"
19:21
Месси едет в Израиль
18:48
Израильтянин сядет в тюрьму за попытку присоединиться к ИГ
18:24
НДИ требует снять с голосования "Закон о призыве"
18:08
Турция направила батальон спецназа в сирийский Африн
17:47
Членам фанатской организации La Familia вынесен приговор
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus