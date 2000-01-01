26.02 08:53 MIGnews.com

Во Франции арестованы 2 подозреваемых в планировании теракта

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Французские судьи постановили расследование в отношении 2 человек и их задержание по подозрению в желании поехать в Сирию или планировании терактов во Франции, как заявил судебный источник.Подозреваемые были арестованы в прошлый вторник вместе с третьим человеком французскими агентами разведки в городах Клермон-Ферран и Марсель, а также в районе Парижа.Двум задержанным были предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью совершения террористического акта, а также в хранении оружия, сообщил судебный источник. Третий человек был освобожден.Источник также отметил, что возможна связь между ними и арестованными в отдельном рейде 10 февраля в городе Монпелье по подозрению в планировании неизбежного нападения во Франции.Франция находится в состоянии повышенной боевой готовности с января 2015 года после серии нападений со стороны исламистских боевиков, которые убили около 230 человек.