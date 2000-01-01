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В США внедорожник протаранил толпу: более 20 пострадавших | Фото: Thinkstock26.02 07:54   MIGnews.com

Нью-Орлеан: автомобиль врезался в толпу: 28 раненых

Внедорожник протаранил 3 других транспортных средства, в том числе мусоровоз, перед тем как отклонился на среднюю полосу, где стояла толпа людей и смотрела на шествие, как сообщает полиция Нового Орлеана.

В результате аварии был госпитализирован 21 человек, среди которых 5 жертв аварии находятся в тяжелом состоянии.

Еще 7 жертв аварии отказались от госпитализации, сообщил директор городских аварийно-спасательных служб Джефф Селдер.

Начальник полиции Майкл Харрисон сообщил, что подозреваемый находится под стражей, и пока он не исключает терроризм в качестве мотива, полиция подозревает, что водитель был в состоянии "сильного алкогольного опьянения".

Мэр Митч Лэндриу в своем заявлении сослался на подозреваемого как на "пьяного водителя".

Отметим, что среди жертв аварии были дети от 3 -4 лет, как сообщил директор спасательных служб Селдер.

Также среди пострадавших была одна сотрудница полиции Нового Орлеана.

Начальник полиции Харрисон сказал, что офицер, которая была при исполнении служебных обязанностей, проходит медицинские тесты, чтобы определить степень ее травм. Она в "хорошем расположении духа", сказал он.

Видео кадры с места происшествия показывают столпотворение сразу же после начала вечернего инцидента, но парад, самый большой и самый популярный из многочисленных парадов в Новом Орлеане, проходит по-прежнему практически без перерыва.

Инцидент пришел во время одной из самых оживленных ночей в честь празднования Масленицы, когда тысячи людей переполняют улицы Мид-Сити.

Район, где произошел инцидент, был оцеплен полицейскими баррикадами.

Федеральное бюро расследований Нового Орлеана сообщило, что его агенты "координируют действия с нашими федеральными, государственными и местными партнерами правоохранительных органов, чтобы определить, имело ли место федеральное нарушение".
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