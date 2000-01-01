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Арестован израильтянин, собравший коллекцию детского порно | Фото: Thinkstock26.02 19:40   MIGnews.com

Арестован израильтянин, собравший коллекцию детского порно

В окружном суде Тель-Авива вынесли зачитали обвинения израильтянину, у которого обнаружили "сотни гигабайт" материалов порнографического характера, включая скотоложство, изнасилование и видео с младенцами и детьми.

Имя мужчины не разглашается, однако известно, что ему около 50 лет, живет он в центральной части страны и является сотрудником оборонной сферы Израиля.

Согласно информации подразделения прокуратуры по борьбе с киберпреступностью, подозреваемый многие годы скачивал из так называемого "глубокого интернета" запрещенные материалы, собрав "коллекцию" из тысячи видеороликов и десятков тысяч фотографий.

Подозреваемый был задержан 13 февраля, но через два дня был отпущен под домашний арест при условии, что он не будет пользоваться компьютерами и смартфонами. Однако по данным прокуратуры, пребывая под домашним арестом, он активно нарушал судебный запрет. 26 февраля суд Тель-Авива уступил требованию прокуратуры не держать подозреваемого под стражей до конца процесса.

Стоит отметить, что мужчину обвиняют не в педофилии, а в покупке педофильских материалов – в апреле 2015 года за 5,7 тысяч шекелей он заказал у двух "специализированных" контор из Колумбии фильм, который бы включал сексуальное насилие взрослой женщины над мальчиком, который должен был показательно страдать. Деньги он перечислил посредством системы PayPal. Помимо этого, он купил у колумбийцев еще 8 видео аналогичного характера.

В октябре 2016 года он дважды связывался с различными женщинами, предлагая им 1100 шекелей, чтобы они показали ему сцены сексуального насилия над детьми по Skype. Оба раза ему ответили отказом.

Среди обнаруженных на его компьютере материалов оказались и видеозаписи расчленения животных заживо.
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