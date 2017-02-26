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В Лондоне авто врезалось в толпу пешеходов | Фото: @Kent_999s/Twitter26.02 18:56   MIGnews.com

В Лондоне автомобиль протаранил толпу пешеходов

В столице Великобритании легковой автомобиль марки Mercedes врезался в забор, предварительно протаранив толпу прохожих. По данным The Telegraph, инцидент произошел утром 26 февраля в юго-западном районе Беллингем.




Сообщается, что в результате ДТП пострадали пятеро пешеходов, из которых трое (двое мужчин и женщина) находятся в критическом состоянии. Всех потерпевших развезли по больницам Лондона.

Версию о теракте полиция пока не рассматривает, по предварительной информации водитель был пьян. После произошедшего его арестовали за причинении серьезных травм здоровью в результте опасного вождения.

Напомним, что ранее похожий случай произошел в американском Новом Орлеане, где в результате наезда на толпу пешеходов пострадали 28 человек.
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