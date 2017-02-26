В Лондоне автомобиль протаранил толпу пешеходов

В столице Великобритании легковой автомобиль марки Mercedes врезался в забор, предварительно протаранив толпу прохожих. По данным The Telegraph, инцидент произошел утром 26 февраля в юго-западном районе Беллингем.
BELLINGHAM update: A woman and two men are critically ill after Bromley Rd RTC. Male driving Mercedes arrested for suspected drink driving. pic.twitter.com/UN4VktXMwE
Сообщается, что в результате ДТП пострадали пятеро пешеходов, из которых трое (двое мужчин и женщина) находятся в критическом состоянии. Всех потерпевших развезли по больницам Лондона.
Версию о теракте полиция пока не рассматривает, по предварительной информации водитель был пьян. После произошедшего его арестовали за причинении серьезных травм здоровью в результте опасного вождения.
Напомним, что ранее похожий случай произошел в американском Новом Орлеане, где в результате наезда на толпу пешеходов пострадали 28 человек.