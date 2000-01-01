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Яд ва-Шем просит Amazon не пособничать отрицателям Холокоста | Фото: israeltourism/Flickr26.02 17:53   MIGnews.com

Яд ва-Шем просит Amazon не пособничать отрицателям Холокоста

Национальный мемориал Катастрофы и Героизма еврейского народа Яд ва-Шем обратился к руководству крупнейшей в мире компании по онлайн-продажам Amazon пресечь продажу на своем сайте литературы, авторы которой отрицают геноцид 6 миллионов евреев во времена Второй мировой войны.

Как сообщает The Associated Press, руководитель библиотек Яд ва-Шем Роберт Розетт написал гендиректору Amazon Джеффу Безосу письмо, в котором предложил свою помощь в "обуздании распространения ненависти".

В мемориале Холокоста утверждают, что обращались к компании по данному вопросу и прежде, однако им ответили, что таким образом продажам материалов оскорбительного и подстрекательного характера не помешать под предлогом законов о защите свободы слова.

На фоне последний антисемитских происшествий в США, как, например, нападение вандалов на еврейское кладбище в Сент-Луисе, Роберт Розетт надеется, что в Amazon пересмотрят свою точку зрения.
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