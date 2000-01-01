26.02 17:37 MIGnews.com

Германия. Более 3,5 тысяч нападений на беженцев и приюты

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За прошедший год правоохранительные органы Германии зафиксировали 3 533 случая нападений на мигрантов или приюты для беженцев. Такой ответ поступил от немецкого МВД членам фракции Левой партии в Бундестаге, пишет издание Westdeutsche Allgemeine Zeitung.Из вышеуказанного числа на просителей убежища за пределами их жилья нападали 2 545 раз, а на сами приюты в было совершено 988 атак. При этом отмечается колоссальный - трехкратный - рост антимигрантских инцидентов - в 2015 году власти зафиксировали 1 031 нападение на беженцев.В результате подобных правонарушений в 2016 году пострадали 560 человек, среди них 43 ребенка.Помимо этого, 217 нападений было совершено на представителей гуманитарных организаций и волонтеров.