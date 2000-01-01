Осушение хранилища аммиака в Хайфе опять перенесли
Окружной суд Хайфы перенес дату принудительного закрытия городского резервуара для хранения аммиака. Напомним, что ранее, согласно судебному решению, хранилище должно было быть очищено до 22 февраля, а после – до 26 февраля.
После того, как владелец хранилища, компания-производитель удобрений Haifa Group в последний момент подала апелляцию, обвинив мэрию Хайфы в демагогии и попытке посеять панику среди населения, судья Тамар Шарон Нетанель назначила среду, 1 марта, как крайнюю дату, когда хранилище должно быть осушено.
Утром в воскресенье, 26 декабря, на городские улицы вышли тысячи протестующих, которые требовали одного – убрать "бомбу медленного действия" из Хайфы. Они перекрыли дороги вокруг окружного суда. К протесту присоединились и школы – с 8 утра до полудня были отменены все классные занятия.
После оглашения решения суда мэр Йона Яхав поблагодарил митингующих и студентов и пообещал продолжать борьбу до тех пор, пока хранилище не будет очищено.