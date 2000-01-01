Берлинский ВУЗ уволил профессора за поддержку BDS

Один из престижных ВУЗов Германии отказался сотрудничать с преподавательницей, которую обвинили в антисемитизме. После того, как выяснилось, что в своем блоге профессор Элеонора Рольдан Мендивиль назвала антиизраильское движенние BDS и его активистов "борцами с репрессиями, оккупацией и принудительной эксплуатацией" институт политологии Отто Зура при Свободном университете Берлина отказался разорвал с ней контракт.
Помимо этого, в своем блоге профессор называла Израиль "колониальной державой", а также в открытую высказывалась в поддержку "палестинской борьбы", которая, на ее взгляд, объясняет "народную поддержку ХАМАСа".
Как сообщило в пятницу немецкое еврейское издание Jüdische Rundschau, преподавательница также фигурировала в клипе "Да здравствует Палестина" (Long Live Palestine) где спела строчку "Нет миру с оккупационным режимом".
Профессор Мендевиль обвиняет создание Государства Израиль в 1948 году в страданиях палестинских беженцев в Ливане, а в 2014 году стала одним из подписантов международной петиции против проведения в секторе Газа операции "Нерушимая Скала".
По словам руководителя иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя, доктора Эфраима Зурофа, "совершенно очевидно, что эта личность является антисемитом".
"Прискорбно, что представителям антисемитских взглядов позволяют распространять их в среде образовательной системы Германии", - отметил он.
В январе студенческое движение "Против любой формы антисемитизма" уведомило руководство Свободного университета об антиизраильской позиции профессора, а на этой неделе приветствовало решение отстранить ее от преподавания. Достаточно символично, что преподавала она курс "Расизм в капитализме".