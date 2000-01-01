26.02 16:21 MIGnews.com

Берлинский ВУЗ уволил профессора за поддержку BDS

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Один из престижных ВУЗов Германии отказался сотрудничать с преподавательницей, которую обвинили в антисемитизме. После того, как выяснилось, что в своем блоге профессор Элеонора Рольдан Мендивиль назвала антиизраильское движенние BDS и его активистов "борцами с репрессиями, оккупацией и принудительной эксплуатацией" институт политологии Отто Зура при Свободном университете Берлина отказался разорвал с ней контракт.Помимо этого, в своем блоге профессор называла Израиль "колониальной державой", а также в открытую высказывалась в поддержку "палестинской борьбы", которая, на ее взгляд, объясняет "народную поддержку ХАМАСа".Как сообщило в пятницу немецкое еврейское издание Jüdische Rundschau, преподавательница также фигурировала в клипе "Да здравствует Палестина" (Long Live Palestine) где спела строчку "Нет миру с оккупационным режимом".Профессор Мендевиль обвиняет создание Государства Израиль в 1948 году в страданиях палестинских беженцев в Ливане, а в 2014 году стала одним из подписантов международной петиции против проведения в секторе Газа операции "Нерушимая Скала".По словам руководителя иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя, доктора Эфраима Зурофа, "совершенно очевидно, что эта личность является антисемитом"."Прискорбно, что представителям антисемитских взглядов позволяют распространять их в среде образовательной системы Германии", - отметил он.В январе студенческое движение "Против любой формы антисемитизма" уведомило руководство Свободного университета об антиизраильской позиции профессора, а на этой неделе приветствовало решение отстранить ее от преподавания. Достаточно символично, что преподавала она курс "Расизм в капитализме".