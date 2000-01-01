26.02 15:19 MIGnews.com

Убийца из Мигдаль признан вменяемым и предстанет перед судом

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Психиатр окружного суда Нацерета провел обследование Надава Села, подозреваемого в убийстве жены и трех детей.Психиатр постановил, что Села вменяем и может предстать перед судом.Первое судебное заседание по делу Села пройдет в четверг, 2 марта.Утром 26 февраля Селе в здании суда было вручено соответствующее постановление. Села отказался говорить с журналистами, сказав: “Я уличный кот”.