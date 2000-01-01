26.02 15:19 MIGnews.com
Убийца из Мигдаль признан вменяемым и предстанет перед судом
Психиатр окружного суда Нацерета провел обследование Надава Села, подозреваемого в убийстве жены и трех детей.
Психиатр постановил, что Села вменяем и может предстать перед судом.
Первое судебное заседание по делу Села пройдет в четверг, 2 марта.
Утром 26 февраля Селе в здании суда было вручено соответствующее постановление. Села отказался говорить с журналистами, сказав: “Я уличный кот”.
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