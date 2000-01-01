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Убийца из Мигдаль признан вменяемым и предстанет перед судом | Фото: Thinkstock26.02 15:19   MIGnews.com

Убийца из Мигдаль признан вменяемым и предстанет перед судом

Психиатр окружного суда Нацерета провел обследование Надава Села, подозреваемого в убийстве жены и трех детей.

Психиатр постановил, что Села вменяем и может предстать перед судом.

Первое судебное заседание по делу Села пройдет в четверг, 2 марта.

Утром 26 февраля Селе в здании суда было вручено соответствующее постановление. Села отказался говорить с журналистами, сказав: “Я уличный кот”.
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