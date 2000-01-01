26.02 22:26 MIGnews.com

На месте убийства Ким Чен Нама не обнаружено токсинов

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Терминал аэропорта, где сводный брат лидера Северной Кореи был убит нервно-паралитическим агентом, был объявлен свободным от любых "опасных материалов", как сообщила малайзийский полиция.Команда, проводившая операцию, в защитных костюмах ранее оцепила один из терминалов международного аэропорта Куала-Лумпур из-за предполагаемых токсичных химических веществ.С состав команды, участвующей в операции, вошли судебно-медицинские эксперты полиции, отдел пожарной охраны и специалисты Совета лицензирования атомной энергии, как сообщила малайзийская полиция в своем заявлении в субботу, 25 февраля.Операция проводилась с часа ночи (17:00 по Гринвичу) 26 февраля, говорится в сообщении полиции.Министр здравоохранения Малайзии заявил, что вскрытие трупа показало, что токсин, который использовался, чтобы убить Ким Чен Нама, вызвал "очень серьезный паралич".Индонезийская женщина, арестованная за убийство, сказала, что она получила 400 малайзийских ринггит ($ 90) за свое преступление.Ким Чен Нам, сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, был убит 13 февраля в аэропорту нервно-паралитическим агентом VX, классифицированным Организацией Объединенных Наций в качестве оружия массового уничтожения, отмечается в сообщении полиции Малайзии.