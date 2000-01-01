USADA признало утечку доклада о допинге в США

Американское антидопинговое агентство USADA признало утечку доклада о возможном применении допинга известными бегунами, как сообщает ВВС.
USADA в официальном заявлении подтвердило, что готовило доклад относительно лечения спорстменов, связанных с проектом Nike Oregon. Доклад готовился по запросу медицинского надзорного ведомства штата и касался, в частности, физиотерапевта проекта.
"Как выяснилось, аффилированная с российскими властями группа хакеров Fancy Bears "слила" черновик этого доклада газете Sunday Times", - говорится в заявлении USADA.
Ранее группа Fancy Bear публиковала данные, украденные у Всемирного антидопингового агентства.
В заявлении антидопингового агентства подчеркивается, что расследование дела продолжается, и ни власти штата, ни USADA пока не вынесли по нему решения.
Речь идет о докладе, датированном мартом 2016 года. Он был предан огласке британской газетой Sunday Times 26 февраля 2017 года.
В документе утверждается, что наставник американских и британских бегунов, главный тренер проекта Nike Oregon Альберто Салазар серьезно нарушил антидопинговое законодательство.