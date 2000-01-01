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USADA признало утечку доклада о допинге в США | Фото: Thinkstock26.02 23:22   MIGnews.com

USADA признало утечку доклада о допинге в США

Американское антидопинговое агентство USADA признало утечку доклада о возможном применении допинга известными бегунами, как сообщает ВВС.

USADA в официальном заявлении подтвердило, что готовило доклад относительно лечения спорстменов, связанных с проектом Nike Oregon. Доклад готовился по запросу медицинского надзорного ведомства штата и касался, в частности, физиотерапевта проекта.

"Как выяснилось, аффилированная с российскими властями группа хакеров Fancy Bears "слила" черновик этого доклада газете Sunday Times", - говорится в заявлении USADA.

Ранее группа Fancy Bear публиковала данные, украденные у Всемирного антидопингового агентства.

В заявлении антидопингового агентства подчеркивается, что расследование дела продолжается, и ни власти штата, ни USADA пока не вынесли по нему решения.

Речь идет о докладе, датированном мартом 2016 года. Он был предан огласке британской газетой Sunday Times 26 февраля 2017 года.

В документе утверждается, что наставник американских и британских бегунов, главный тренер проекта Nike Oregon Альберто Салазар серьезно нарушил антидопинговое законодательство.
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