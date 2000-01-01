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Боевики ISIS нацеливаются на Великобританию | Фото: Thinkstock26.02 14:53   MIGnews.com

Боевики ISIS нацеливаются на Великобританию

Боевики террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, планируют "неизбирательные нападения на невинных мирных жителей" в Великобритании, как заявил глава новой антитеррористической службы королевства.

В интервью Sunday Telegraph, опубликованном в воскресенье, 26 февраля, Макс Хилл, юрист, которому было поручено наблюдение за британскими законами о борьбе с терроризмом, заявил, что боевики целятся в города, и предостерег об "огромном постоянном риске, который никто из нас не может игнорировать".

"С точки зрения угрозы, которую они представляют, я думаю, что боевики планируют неизбирательные нападения на мирных жителей той или иной расы или цвета кожи в городских районах, что представляет собой огромный постоянный риск, который ни один из нас не может игнорировать", - подчеркнул он.

"Так что я думаю, что, несомненно, существует значительный постоянный риск, который, по меньшей мере, так велик, как угроза в Лондоне в 70-е годы, когда ИРА были активны на материке", отметил Макс Хилл.

ИРА отказалась от вооруженной борьбы за прекращение британского контроля над Северной Ирландией и объединение с Ирландией в 1998 мирным соглашением. Более 3600 человек были убиты, в том числе более 1000 членов британских сил безопасности, во время сектантского конфликта, который начался в конце 1960-х.

Британские сотрудники службы безопасности неоднократно заявляли, что боевики ISIS, которые теряют свои позиции в Ираке и Сирии, направят свои действия на Великобританию.
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