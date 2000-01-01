Израильская таможня предотвратила контрабанду 2 тонн табака
Израильские таможенники на КПП Ницана предотвратили попытку контрабанды двух тонн табака через границу на общую сумму 200000 шекелей, за которые налоги были бы 1000000 шекелей.
Табак был скрыт в горшках, ввозимых из Палестинской автономии, которые были помечены как "предметы домашнего обихода".
Сотрудники таможни обнаружили контрабандистов после того, как отгрузка вызвала у них подозрения и они решили проверить горшки. В ходе проверки должностные лица обнаружили 224 пакета, заполненные в общей сложности 2 тоннами табака.
Таможенники КПП Ницана недавно сообщили о значительном росте числа попыток контрабанды табака и сигарет в Израиль.