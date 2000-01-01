26.02 12:52 MIGnews.com

Сирийская армия отбила у ISIS контроль к югу от Аль-Баб

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Сирийская армия и ее союзники неожиданный продвинулись вперед в субботу и воскресенье в районах, удерживаемых боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, на северо-западе Сирии. Об это сообщает мониторинговое агентство в то время, как группировка отступила после потери города Аль-Баб в четверг.В восточном направлении сирийская армия установила контроль в районе к югу от Аль-Баб в 14 деревнях и в 25 км от озера Асада.В течение последних нескольких месяцев боевики "Исламского Государства" на северо-западе Сирии были разбиты тремя различными, конкурирующими силами: сирийскими курдскими группировками, поддерживаемыми Соединенными Штатами, поддерживаемыми Турцией повстанцами и армией.Отбив у боевиков ISIS контроль над территорией к югу от Аль-Баб, армия препятствует любой возможному продвижению со стороны Турции и повстанческих группировок, которые она поддерживает, и движется ближе к восстановлению контроля поставок воды в Алеппо.