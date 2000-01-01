Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 26.02 12:52   MIGnews.com

Сирийская армия отбила у ISIS контроль к югу от Аль-Баб

Сирийская армия и ее союзники неожиданный продвинулись вперед в субботу и воскресенье в районах, удерживаемых боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, на северо-западе Сирии. Об это сообщает мониторинговое агентство в то время, как группировка отступила после потери города Аль-Баб в четверг.

В восточном направлении сирийская армия установила контроль в районе к югу от Аль-Баб в 14 деревнях и в 25 км от озера Асада.

В течение последних нескольких месяцев боевики "Исламского Государства" на северо-западе Сирии были разбиты тремя различными, конкурирующими силами: сирийскими курдскими группировками, поддерживаемыми Соединенными Штатами, поддерживаемыми Турцией повстанцами и армией.

Отбив у боевиков ISIS контроль над территорией к югу от Аль-Баб, армия препятствует любой возможному продвижению со стороны Турции и повстанческих группировок, которые она поддерживает, и движется ближе к восстановлению контроля поставок воды в Алеппо.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:22
Израильская таможня предотвратила контрабанду 2 тонн табака
13:12
Адвокат "жертвы": Бухриса будут судить за изнасилование
12:25
Йемен: войска возвращают контроль над провинцией Ходейда
12:22
Британия купила систему управления "Железного Купола"
11:56
Франция: Марин Ле Пен имеет все шансы на победу на выборах
11:34
Либерман представил новую программу льгот для резервистов
11:19
Кому верить?
10:50
Натали Портман пропустит "Оскар" из-за беременности
10:39
Кто рассказал Аюбу Кара о роботах-убийцах
10:23
Австралия и Индонезия восстановили военные связи
10:02
Трамп отказался от ужина с прессой
09:37
Мусульманин не стал лидером демократической партии США
09:20
Оппозиция Сирии: Правительство хочет блокировать переговоры
09:20
Ганц: Мы могли оккупировать Газу
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus