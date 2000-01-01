Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Йемен: войска возвращают контроль над провинцией Ходейда | Фото: Thinkstock26.02 12:25   MIGnews.com

Йемен: войска возвращают контроль над провинцией Ходейда

В воскресенье, 26 февраля, правительственные силы Йемена, поддерживаемые авиацией арабской коалиции, начали операцию по восстановлению контроля над провинцией Ходейда на западе страны, как сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в армии Йемена.

Согласно сообщению, правительственным силам удалось восстановить контроль над одной из деревень провинции по дороге к району Хоха.

Отметим, что ранее в этом месяце боевые самолеты возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесли авиаудар по дому, расположенному к северу от Йемена, где собрались провожавшие в последний путь скончавшуюся женщину, как сообщили местные жители. В результате авиаудара погибли 8 женщин и 1 ребенок, а также были ранены еще 10 человек.

В октябре альянс в основном арабских государств Персидского залива попал под волну серьезной критики после того, как нанес авиаудар по месту проведения похорон в Сане, в результате которого погибли 140 человек, согласно сообщению ООН.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:22
Израильская таможня предотвратила контрабанду 2 тонн табака
13:12
Адвокат "жертвы": Бухриса будут судить за изнасилование
12:52
Сирийская армия отбила у ISIS контроль к югу от Аль-Баб
12:22
Британия купила систему управления "Железного Купола"
11:56
Франция: Марин Ле Пен имеет все шансы на победу на выборах
11:34
Либерман представил новую программу льгот для резервистов
11:19
Кому верить?
10:50
Натали Портман пропустит "Оскар" из-за беременности
10:39
Кто рассказал Аюбу Кара о роботах-убийцах
10:23
Австралия и Индонезия восстановили военные связи
10:02
Трамп отказался от ужина с прессой
09:37
Мусульманин не стал лидером демократической партии США
09:20
Оппозиция Сирии: Правительство хочет блокировать переговоры
09:20
Ганц: Мы могли оккупировать Газу
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus