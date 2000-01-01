26.02 12:25 MIGnews.com

Йемен: войска возвращают контроль над провинцией Ходейда

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В воскресенье, 26 февраля, правительственные силы Йемена, поддерживаемые авиацией арабской коалиции, начали операцию по восстановлению контроля над провинцией Ходейда на западе страны, как сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в армии Йемена.Согласно сообщению, правительственным силам удалось восстановить контроль над одной из деревень провинции по дороге к району Хоха.Отметим, что ранее в этом месяце боевые самолеты возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесли авиаудар по дому, расположенному к северу от Йемена, где собрались провожавшие в последний путь скончавшуюся женщину, как сообщили местные жители. В результате авиаудара погибли 8 женщин и 1 ребенок, а также были ранены еще 10 человек.В октябре альянс в основном арабских государств Персидского залива попал под волну серьезной критики после того, как нанес авиаудар по месту проведения похорон в Сане, в результате которого погибли 140 человек, согласно сообщению ООН.