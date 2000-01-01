26.01 08:44 MIGnews.com
За выходные Кинерет поднялся еще на восемь сантиметров
Израильские СМИ сообщают о том, что за минувшие выходные уровень озера Кинерет поднялся еще на восемь сантиметров и составляет сегодня 210,41 метра.
Кинерет наполняется благодаря потокам воды, которые несут река Иордан, и другие реки и ручьи вышедшие из берегов из-за дождей.
С начал зимнего сезона уровень Кинерета поднялся на 1,48 метра, и только за январь - на 1,13 метра. До наполнения Кинерета до нормального уровня остается 1,61 метра.
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