Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











За выходные Кинерет поднялся еще на восемь сантиметров 26.01 08:44   MIGnews.com

За выходные Кинерет поднялся еще на восемь сантиметров

Израильские СМИ сообщают о том, что за минувшие выходные уровень озера Кинерет поднялся еще на восемь сантиметров и составляет сегодня 210,41 метра.

Кинерет наполняется благодаря потокам воды, которые несут река Иордан, и другие реки и ручьи вышедшие из берегов из-за дождей.

С начал зимнего сезона уровень Кинерета поднялся на 1,48 метра, и только за январь - на 1,13 метра. До наполнения Кинерета до нормального уровня остается 1,61 метра.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:02
Бразилия ушла под воду из-за ливней: три десятка погибших
09:44
Вирус-убийца вырвался из лаборатории, связанной с биооружием
09:23
"Яир Голан сумел ни разу не назвать нас нацистами"
09:05
Коронавирус: Франция и США эвакуируют граждан из Уханя
08:26
Амир Перец обратился к Трампу: не вмешивайтесь в выборы
08:10
Вирус-убийца в Китае: количество жертв резко возросло
08:08
"ЦАХАЛ уже давно не хочет побеждать"
07:51
Неопознанный самолет ударил по объектам Ирана в Сирии
07:36
Ганц вылетел в Вашингтон  
07:20
El Al меняет пассажирам билеты в Китай без доплаты
07:14
В ответ на атаку ЦАХАЛа - массовый запуск воздушных шаров
07:01
В больнице Сорока - четвертый суицид врача за 1,5 года
06:50
Видео: ЦАХАЛ нанес удар по цели ХАМАСа
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus