26.01 08:44 MIGnews.com

За выходные Кинерет поднялся еще на восемь сантиметров

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израильские СМИ сообщают о том, что за минувшие выходные уровень озера Кинерет поднялся еще на восемь сантиметров и составляет сегодня 210,41 метра.Кинерет наполняется благодаря потокам воды, которые несут река Иордан, и другие реки и ручьи вышедшие из берегов из-за дождей.С начал зимнего сезона уровень Кинерета поднялся на 1,48 метра, и только за январь - на 1,13 метра. До наполнения Кинерета до нормального уровня остается 1,61 метра.