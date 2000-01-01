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Вирус-убийца в Китае: количество жертв резко возросло | Фото:26.01 08:10   MIGnews.com

Вирус-убийца в Китае: количество жертв резко возросло

Количество жертв нового короновируса в Китае возросло до 56 человек, 1975 были заражены.

Такие данные в воскресенье, 26 января, предоставила государственная телекомпания CCTV.

Вирус, предположительно возникший в конце прошлого года на рынке морепродуктов в Ухане, сначала распространился по китайским городам, после чего его развезли по всему миру, а именно: в США, Монголию, Непал, Таиланд, Вьетнам, Малайзию, Японию, Южную Корею, Тайвань, Австралию, Францию.

Также зафиксирован первый смертельный случай в Шанхае и первый случай заражения в Канаде.

Вспышка привела к расширению ограничений на передвижение внутри Китая, а эпицентр вспышки вируса Ухань с населением 11 миллионов человек фактически заблокирован.

Органы здравоохранения в Пекине призвали людей не пожимать друг другу руки. Соответствующий совет был отправлен в виде СМС на мобильные телефоны граждан.


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