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Неопознанный самолет ударил по объектам Ирана в Сирии | Фото:26.01 07:51   MIGnews.com

Неопознанный самолет ударил по объектам Ирана в Сирии

В субботу, 25 января, неопознанные самолеты нанесли удары по иранским боевикам возле сирийско-иракской границы в районе Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

По данным информационного агентства STEP, в деревнях за пределами города Аль-Маядин были обстреляны два объекта.

Один из них принадлежит "Корпусу стражей исламской революции", второй – бригаде "Фатимиюн", которая входит в состав КСИР.

Информация о степени причиненного ущерба или жертвах пока не поступала.


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