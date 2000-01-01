26.01 07:51 MIGnews.com

Неопознанный самолет ударил по объектам Ирана в Сирии

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В субботу, 25 января, неопознанные самолеты нанесли удары по иранским боевикам возле сирийско-иракской границы в районе Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.По данным информационного агентства STEP, в деревнях за пределами города Аль-Маядин были обстреляны два объекта.Один из них принадлежит "Корпусу стражей исламской революции", второй – бригаде "Фатимиюн", которая входит в состав КСИР.Информация о степени причиненного ущерба или жертвах пока не поступала.