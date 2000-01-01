26.01 07:01 MIGnews.com

В больнице Сорока - четвертый суицид врача за 1,5 года

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Израильские СМИ сообщают о новой трагедии в больнице Сорока, Беэр-Шева.Покончил с собой 37-летний врач из центра страны. Врач был стажером в отделении внутренних болезней. Речь идет о четвертом члене медицинского персонала больницы, совершил самоубийство за последние полтора года.Больница Сорока заявила: "Администрация больницы созывает чрезвычайное совещание в связи с этими трагическими случаями и проинформирует о предпринятых шагах”.В заявлении больницы говорится: “Мы крайне опечалены в связи с тем, что вынуждены объявить о смерти члена медицинского персонала больницы. Мы приносим соболезнования семье”.В прошлом месяце в Сорока покончило с собой 57-летний высокопоставленный доктор. Около полутора лет назад в больнице покончили с собой еще два авторитетных врача.Кроме того, у двух стажеров в Сорока произошел серьезный психический срыв. Оба были помещены в психиатрическое отделение. Оба не вернулись к работе.