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Париж и Рим отменили празднование китайского Нового года 27.01 18:58   MIGnews.com

Париж и Рим отменили празднование китайского Нового года

Парижская китайская ассоциация отменила парад в честь Нового года по китайскому календарю из-за эпидемии коронавируса, сказала мэр Парижа Анна Идальго.

"Я встречалась с китайской общиной в Париже. Они очень эмоциональны и обеспокоены, и они решили отменить парад, который был запланирован на этот день на Площади Республики", - сказал Идальго.

Город Бордо на юго-западе Франции в субботу также отменил запланированные празднования китайского Нового года, чтобы ограничить риск заражения и как жест поддержки жертвам в Китае, сказал его мэр.

В воскресенье Китай заявил, что число погибших от вируса возросло до 56, а 1975 человек заразились.

Было подтверждено множество случаев за границей, в том числе во Франции, где были инфицированы три человека, все граждане Китая. Двое находятся в больнице в Париже, один в Бордо, пишет Reuters.

Празднование китайского Нового года в Риме, первоначально назначенное на 2 февраля, также перенесено на будущее, сообщила пресс-секретарь китайской общины в городе.

"Все сообщество согласилось с тем, что празднование следует отложить, потому что есть люди, которые болеют, и это не тот случай, чтобы праздновать", - сказала Люсия Кинг.


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