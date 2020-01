26.01 23:44 MIGnews.com

В Ираке бушуют кровавые протесты: погибшие и сотни раненых

#Iraq 🇮🇶: after more than 100 days of protests Tahrir Square continues to be packed with thousands of Iraqis, fighting for change pic.twitter.com/XiDXZcXii4 — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 26, 2020

Unaccountability and indecisiveness are unworthy of Iraqi hopes, courageously expressed for four months now. While death and injury tolls continue to rise, steps taken so far will remain hollow if not completed. The people must be served and protected, not violently oppressed. — Jeanine Hennis (@JeanineHennis) January 25, 2020

Huge numbers of protestors have flocked to protests sites in Baghdad and the southern cities today - the revolution continues: https://t.co/Z5ORj5m1Jl — Collective Action For Iraq (CAFI) / كافي (@CAFIraq) January 26, 2020

IRAQ: Large protests against the Iraqi government continue in Baghdad today. Thousands of people are in the streets. pic.twitter.com/01BQFYEi7c — Conflict News (@Conflicts) January 26, 2020

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В Ираке в течение последних трех дней погибло 12 человек, еще 230 получили ранения в результате столкновений между протестующими и полицией.Такими данными 26 января поделилась Независимая комиссия Ирака по правам человека, передает CNN Девять человек были убиты в Багдаде, трое — в городе Насирия на юге страны. По данным Amnesty International, всего в ходе антиправительственных демонстраций, которые стартовали в октябре, было убито свыше 600 человек.Специальный представитель ООН по Ираку Жанин Хенис-Пласхарт осудила эскалацию насилия в Ираке."Неподотчетность и нерешительность не стоят надежд иракцев, которые смело произносятся уже четыре месяца. Пока будет расти количество погибших и раненых, принятые меры будут оставаться если не воплощенными до конца, то недееспособными. Людей следует уважать и защищать, а не подавлять насилием", — сказала она.В субботу иракские силы безопасности использовали боевые патроны и слезоточивый газ для разгона сотен демонстрантов на площади аль-Халани в Багдаде. По словам активистов, протестующие в столице Ирака и Басре были разогнаны с применением силы.26 января протесты активизировались еще в нескольких городах. В Багдаде за день пострадали по меньшей мере 14 человек. В южном городе Нассирия во время столкновений с силовиками пострадали около 17 человек. Также демонстрации прошли в городах Кербала, Наджаф и Дивания.