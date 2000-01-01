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Китай: пара `бросила` детей в аэропорту из-за лихорадки | Фото:26.01 21:10   MIGnews.com

Китай: пара "бросила" детей в аэропорту из-за лихорадки

Китайская пара оставила двоих детей в аэропорту из-за подозрения на заражение коронавирусом.

Семья пыталась попасть на рейс в аэропорту Лукоу, но возникли проблемы, передает The Sun.

Уточняется, что родители оставили сына и дочь возле ворот терминала после того, как сканирование показало, что температура у мальчика была подозрительно высокой.

"Вроде, температура мальчика была 38,5. Авиакомпания не разрешила ему сесть в самолет, но родители были не согласны", – рассказал очевидец журналистам.

Супружеская пара заблокировала ворота отправления и требовала, чтобы малышей пропустили на борт. По словам очевидца, сотрудники позволили пройти в самолет только взрослым, а детей просто оставили сидеть на лавочке.

Вся эта ситуация длилась почти два часа, пока не прибыли полицейские. В конечном итоге администрация аэропорта разрешила детям сесть на борт, но только в передней части салона из-за обеспокоенности пассажиров. Рейс из-за этого происшествия был задержан более чем на 3,5 часа.

По последним данным из-за китайского коронавируса погибли 56 человек, заражены свыше 2 тысяч и эта цифра постоянно увеличивается. Ученые выяснили, что он может передаваться во время инкубационного периода, когда зараженный даже не подозревает, что болен. Это свойство является серьезной проблемой, поскольку власти и ученые не смогут сдерживать эпидемию.


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