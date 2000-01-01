26.01 19:31 MIGnews.com

В Бен-Гурион боятся проверять прибывших из Китая

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Сотрудники таможенной службы Израиля в аэропорту Бен-Гуриона не будут проверять пассажиров, прибывающих из Китая, из-за страха подцепить смертельный коронавирус.Соответствующее заявление было обнародовано в воскресенье, 26 января, передает The Times of Israel.Сотрудники аэропорта утверждают, что не имеют надлежащего оборудования, потому во время проверок могут подвергнуть опасности себя и своих близких.Отметим, что по последним данным из-за китайского коронавируса 56 человек, заражены свыше 2 тысяч человек. Ученые выяснили, что он может передаваться даже во время инкубационного периода.