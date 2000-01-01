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Вспышка коронавируса: в Китае ввели важный запрет | Фото:26.01 18:58   MIGnews.com

Вспышка коронавируса: в Китае ввели важный запрет

Министерство сельского хозяйства и лесного управления Китая запретило продавать диких животных на рынках, в супермаркетах, ресторанах и на платформах электронной торговли страны из-за вспышки коронавируса.

Официальный запрет вступил в силу 26 января, передает The Guardian.

Согласно приказу, любые места, где разводят диких животных, должны быть изолированы. Перевозка зверей должна быть запрещена.

"Мы приветствуем решение Китая наложить общенациональный запрет на торговлю дикими животными в ответ на смертельную вспышку коронавируса. Этот запрет предотвратит ужасные страдания миллионов диких животных по всей стране", – отреагировала директор Всемирной службы защиты животных Кейт Настедт.

По ее словам, это положит конец ужасным условиям, следствием которых становятся эпидемии смертельных заболеваний.

"Мы надеемся, что этот смелый шаг будет действовать на постоянной основе и распространится на весь импорт и экспорт, чтобы помочь предотвратить любые будущие кризисы такого рода. Дикие животные относятся к дикой природе и должны жить там", – добавила она.

По последним данным, от коронавируса 2019-nCoV, темпы распространения которого ускоряются, погибли 56 человек, заражены свыше 2 тысяч человек.


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