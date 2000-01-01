Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Грызня в ПА: срыв попытки покушения на главу спецслужб | Фото:26.01 13:09   MIGnews.com

Грызня в ПА: срыв попытки покушения на главу разведки

Палестинская контрразведка арестовала членов ФАТХа, планировавших покушение на главу палестинской разведки Маджида Фараджа и его родственников.

Об этом сообщает Walla! со ссылкой на источники.

Уточняется, что среди задержанных оказались бывшие заключенные из окружения предшественника Фараджа Тауфика Тирауи. У арестованных изъяты оружие и взрывчатка.

Руководитель группы признался во время допроса, что он и его люди намеревались взорвать заминированный автомобиль возле дома Фараджа.

Они также установили слежку за родственниками главы разведки, чтобы определить их передвижения. Председатель ПА Махмуд Аббас был проинформирован о раскрытии заговора. Подтверждения о том, что Тирауи стоит за попыткой покушения, пока нет.

Отметим, что недавно аналитики назвали Фараджа, который не является членом Центрального комитета, одним из возможных преемников Аббаса.

По словам экспертов, сам председатель ПА поддерживает несколько групп, одна из которых возглавляется секретарем ФАТХ генерал-майором Джибрилом Раджубом. У него, как известно, весьма напряженные отношения с Фараджем и Тирауи. Как известно, между ними достаточно напряженные отношения.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:19
Поездка Нетаниягу может затянуть переговоры об иммунитете
14:16
"Нетаниягу продолжает позорить Кнессет"
14:00
Израильтянам разрешен выезд в Саудовскую Аравию: условия
13:43
Коалиция объявила бойкот слушаниям по неприкосновенности
13:34
Невыносимая ситуация в Сорока: будут новые самоубийства
13:25
Фермеры пригрозили лишить Израиль молока
12:50
Нетаниягу: арабский мир изменил свое отношение к Израилю
12:43
"Бени поставил шах Биби"
12:06
Аббас предупреждает Трампа
11:27
Как распознать вирус-убийцу из Китая: список симптомов
11:10
Назначен новый министр социального обеспечения
10:55
Иран воспользуется Исламским джихадом для срыва план Трампа
10:35
Видео: бешеный пассажир атаковал шофера автобуса в Ришоне
10:23
Мать Иссахар: надеюсь, вернусь из Москвы уже с Наамой
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus