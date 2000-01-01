Грызня в ПА: срыв попытки покушения на главу разведки

Уточняется, что среди задержанных оказались бывшие заключенные из окружения предшественника Фараджа Тауфика Тирауи. У арестованных изъяты оружие и взрывчатка.
Руководитель группы признался во время допроса, что он и его люди намеревались взорвать заминированный автомобиль возле дома Фараджа.
Они также установили слежку за родственниками главы разведки, чтобы определить их передвижения. Председатель ПА Махмуд Аббас был проинформирован о раскрытии заговора. Подтверждения о том, что Тирауи стоит за попыткой покушения, пока нет.
Отметим, что недавно аналитики назвали Фараджа, который не является членом Центрального комитета, одним из возможных преемников Аббаса.
По словам экспертов, сам председатель ПА поддерживает несколько групп, одна из которых возглавляется секретарем ФАТХ генерал-майором Джибрилом Раджубом. У него, как известно, весьма напряженные отношения с Фараджем и Тирауи. Как известно, между ними достаточно напряженные отношения.