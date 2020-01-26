26.01 10:35 MIGnews.com

Видео: бешеный пассажир атаковал шофера автобуса в Ришоне

המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור חשוד, שתקף נהג אוטובוס בקו 190 מראשון לציון לתל אביב ביום חמישי האחרון, ונמלט מהמקום @ittaishick pic.twitter.com/6rFPwxhs41 — כאן חדשות (@kann_news) January 26, 2020

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Телеканал КАН опубликовал запись инцидента в автобусе на линии 190 Тель-Авив-Ришон Ле Цион.Пассажир, вошедший в автобус утверждал, что тот же водитель не остановился, когда он ждал его на остановке несколько часов назад.Он набросился на шофера и несколько минут материл его, после чего разбил ему очки и отобрал телефон. На помощь шоферу пришли несколько пассажиров, но нападавший сумел вырваться и бежать.Один из участников инцидента рассказывает: “Он был совершенно бешеный. Две девушки пытались его успокоить, но он их едва не избил. Я и солдат, вместе с шофером выскочили из автобуса, пытаясь его задержать. В драке он сломал мне палец - я только потом заметил”.Полиция также опубликовала запись инцидента и просит у общественности помочь в розысках хулигана.