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Видео: бешеный пассажир атаковал шофера автобуса в Ришоне 26.01 10:35   MIGnews.com

Видео: бешеный пассажир атаковал шофера автобуса в Ришоне

Телеканал КАН опубликовал запись инцидента в автобусе на линии 190 Тель-Авив-Ришон Ле Цион.

Пассажир, вошедший в автобус утверждал, что тот же водитель не остановился, когда он ждал его на остановке несколько часов назад.

Он набросился на шофера и несколько минут материл его, после чего разбил ему очки и отобрал телефон. На помощь шоферу пришли несколько пассажиров, но нападавший сумел вырваться и бежать.

Один из участников инцидента рассказывает: “Он был совершенно бешеный. Две девушки пытались его успокоить, но он их едва не избил. Я и солдат, вместе с шофером выскочили из автобуса, пытаясь его задержать. В драке он сломал мне палец - я только потом заметил”.

Полиция также опубликовала запись инцидента и просит у общественности помочь в розысках хулигана.




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