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Ашдод. Раввин-педофил целовал пенис ученика в йешиве | Фото: Thinkstock26.01 09:59   MIGnews.com

Ашдод. Раввин-педофил целовал пенис ученика в йешиве

Окружной суд Беэр-Шевы признал 51-летнего раввина из Ашдода виновным в развращении малолетних и приговорил его к трем годам лишения свободы, одному году условно и выплате 4 тысяч долларов моральной компенсации каждой из его жертв.

Как сообщает сайт Ashdod News, столь щадящее наказание было вынесено после того, как рав Авраам Шемеш подписал сделку с правосудием. Так, он признал себя виновным в совершении действий противозаконного характера в отношении трех учащихся городской начальной религиозной школы в 2015 году.

Как отмечает сайт, раввин-педофил развращал учеников прямо на территории учебного заведения, действуя под предлогом "соблюдения галахи". Как правило он лишь тискал детей, но один из мальчиков, ставших его жертвой, сообщил, что раввин ласкал и целовал его пенис.
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