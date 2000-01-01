26.01 09:59 MIGnews.com

Ашдод. Раввин-педофил целовал пенис ученика в йешиве

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Окружной суд Беэр-Шевы признал 51-летнего раввина из Ашдода виновным в развращении малолетних и приговорил его к трем годам лишения свободы, одному году условно и выплате 4 тысяч долларов моральной компенсации каждой из его жертв.Как сообщает сайт Ashdod News, столь щадящее наказание было вынесено после того, как рав Авраам Шемеш подписал сделку с правосудием. Так, он признал себя виновным в совершении действий противозаконного характера в отношении трех учащихся городской начальной религиозной школы в 2015 году.Как отмечает сайт, раввин-педофил развращал учеников прямо на территории учебного заведения, действуя под предлогом "соблюдения галахи". Как правило он лишь тискал детей, но один из мальчиков, ставших его жертвой, сообщил, что раввин ласкал и целовал его пенис.