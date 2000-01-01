26.01 07:53 MIGnews.com

До Израиля докатилось землетрясение у берегов Крита

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Вечером в среду около греческого острова Крит произошло землетрясение, отголоски которого докатились и до Израиля – десятки жителей прибрежных городов сообщали о том, что ощутили дрожь земли. Впрочем, в результате этого никто не пострадал и никаких разрушений не произошло, передают в Маген Давид Адом.Руководитель Геофизического института Израиля Рами Хопштетер предупреждает, что даже более слабые и отдаленные землетрясения могут ощущаться в Израиле гораздо сильнее."Совершенно очевидно, что землетрясения такой силы будут ощущаться во многих местах Израиля", - сказал он.По данным Афинского геодинамического института, толчки начались около 20:50, а их эпицентр находился под морской толщей в 35 километрах к востоку от критского города Сития. Сила землетрясения достигла 5,4 по шкале Рихтера."Такие среднеглубинные землетрясения, как правило, имеют слабые афтершоки", - рассказал агентству Associated Press сейсмолог Эммануэль Скордилис из университета Салоников.