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www.roscosmos.ru 27.01 02:29   MIGnews.com

СМИ: Роскосмос отзовет ракетные двигатели для "Протон-М"

Роскосмос принял решение об отзыве всех жидкостных двигателей второй и третьей ступеней для ракеты-носителя "Протон-М". Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на слова некоторых руководителей предприятий, выпускающих оборудование для космоса.

Причина отзыва двигателей заключается в проблемах, обнаруженных в ходе огневых испытаний.

Исправлением технических недостатков будет заниматься НПО "Энергомаш", а сами двигатели были произведены на Воронежском механическом заводе (ВМЗ).

Как выяснилось, при производстве двигателей использовались "неликвидные компоненты". А именно, вместо драгоценных металлов использовались менее жаростойкие вещества.

"Речь идет обо всех без исключения двигателях для "Протонов", выпущенных на ВМЗ за последние несколько лет. Это десятки единиц, включая те, что уже были доставлены на космодром Байконур. График их возврата на завод должен быть подписан до конца недели", – заявил один из источников.

Отзыв двигателей и связанные с ним проверки могут негативно сказаться на сроках запусков ракет "Протон-М". Так, первый пуск с Байконура, который планировалось провести в феврале, может быть осуществлен не раньше лета.
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