26.01 23:16 MIGnews.com

Иракские войска продвигаются на севере от Мосула

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Иракский офицер сообщил в четверг, 26 января, что армия продвигается в деревнях на севере Мосула, контролируемых боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.Подполковник Дия Лафта сообщил, что солдаты из его 9-й дивизии начали продвигаться в направлении двух деревень к северу от города в четверг утром, 26 января, и "через несколько часов деревни были освобождены" от боевиков ISIS.Ранее премьер-министр Ирака Хайдер Абади заявил, что восточная часть иракского города Мосул была полностью освобождена от боевиков ISIS. Он подчеркнул, что военные и ополченцы, участвующие в операции по освобождению города, проявили "непревзойденный героизм". Однако премьер не уточнил, когда именно власти намерены освободить и западную часть Мосула.Напомним, что боевики ISIS захватили Мосул в 2014 году, который в итоге стал главным оплотом джихадистов в Ираке. Однако полное освобождение города будет фактически считаться разгромом террористической группировки на территории Ирака.