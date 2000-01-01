27.01 06:28 MIGnews.com

РФ и Турция нанесли авиаудары по боевикам ISIS в Аль-Баб

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Российские и турецкие самолеты провели авиаудары по объектам и позициям боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в районе сирийского города Аль-Баб в четверг, 26 января, как сообщает информационное агентство Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны РФ."В результате этой совместной работы, российские истребители уничтожили три командных и коммуникационных точки, а также несколько укрытий боевиков", - цитирует Интерфакс министерство.Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не советовался с Москвой по поводу создания "зон безопасности" в Сирии, чтобы сократить поток беженцев из этой страны.Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу ABC: "Я точно создам зоны безопасности для сирийского народа". Он отметил, что, по его мнению, Европа совершила ошибку, позволив миллионам беженцев осесть в Германии и других странах континента.