26.01 21:52 MIGnews.com

Боевики ISIS отрезали Алеппо от остальной части Сирии

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Британская обсерватория по правам человека в Сирии заявила, что ожесточенная атака боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, отрезала маршрут поставок, который связывает Алеппо с остальной частью контролируемой правительством Сирии в четверг, 26 января, однако сирийский военный источник отрицает это.Обсерватория, базирующаяся в Великобритании, сообщила, что столкновения между сирийскими правительственными войсками и боевиками ISIS к юго-востоку от Алеппо перекрыли дорогу Ханасер-Исрия, единственный путь правительственных поставок в город.Сирийский военный источник отрицает это, заявив, что не было никаких атак боевиков "Исламского Государство" в этой области.