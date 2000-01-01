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twitter.com 27.01 07:15   MIGnews.com

Убийство водителя школьного автобусы в Хайфе - теракт

Убийство водителя школьного автобуса, Гая Кафри, в Хайфе 3 января был преднамеренным терактом, согласно заявлению прокурора, представленному в четверг, 26 января, суду Хайфы.

10-й канал сообщил, что заявление прокурора, представленное в районной прокуратуре Хайфе до предъявления обвинения главному подозреваемому по делу об убийстве Гая Капри и покушении на убийство раввина, включает в себя обвинение, основанное на антитеррористическом законопроекте.

Кроме этого обвинения, ему также будет предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия в соответствии с законопроектом о борьбе с терроризмом.

Первоначально власти думали, что происшествие носило лишь криминальный характер, но уже через несколько часов к расследованию убийства были привлечены сотрудники Службы общественной безопасности (СОБ) и был сделан вывод о том, что это был акт террора.

Обвинительное заключение в отношении подозреваемого будет представлено в воскресенье, 29 января.
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