Убийство водителя школьного автобусы в Хайфе - теракт
Убийство водителя школьного автобуса, Гая Кафри, в Хайфе 3 января был преднамеренным терактом, согласно заявлению прокурора, представленному в четверг, 26 января, суду Хайфы.
10-й канал сообщил, что заявление прокурора, представленное в районной прокуратуре Хайфе до предъявления обвинения главному подозреваемому по делу об убийстве Гая Капри и покушении на убийство раввина, включает в себя обвинение, основанное на антитеррористическом законопроекте.
Кроме этого обвинения, ему также будет предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия в соответствии с законопроектом о борьбе с терроризмом.
Первоначально власти думали, что происшествие носило лишь криминальный характер, но уже через несколько часов к расследованию убийства были привлечены сотрудники Службы общественной безопасности (СОБ) и был сделан вывод о том, что это был акт террора.
Обвинительное заключение в отношении подозреваемого будет представлено в воскресенье, 29 января.